ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Древни китайски фосили запълват критична празнина ...

Времето София 12° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22435325 www.24chasa.bg

Андрей Гюров ще участва във втората среща на върха по ядрената енергия в Париж

2944
Андрей Гюров СНИМКА: Пресцентър на Министерски съвет

Премиерът Андрей Гюров ще участва във втората среща на върха по ядрената енергия, съобщиха от пресцентъра на Министерския съвет.

Събитието ще се състои на 10 март в Париж, като целта е да бъде засилено международното сътрудничество по въпросите на развитието на сигурна и безопасна ядрена енергия за граждански цели в условията на нарастващи нужди от електричество, необходимост от преминаване към нисковъглеродна икономика и стремеж за постигане на енергиен суверенитет.

В рамките на форума, по покана на френския президент Еманюел Макрон, премиерът Гюров ще участва и в среща на европейските лидери, на която ще бъде обсъден европейският подход към ядрената енергия и електропреносната мрежа

Министър-председателят ще бъде придружен от министъра на енергетиката Трайчо Трайков.

Андрей Гюров СНИМКА: Пресцентър на Министерски съвет

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Проф. Огнян Герджиков: Продължавам да мечтая и тренирам на 100 г. да пробягам 100 м за 30 секунди