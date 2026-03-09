Андрей Гюров ще участва във втората среща на върха по ядрената енергия в Париж

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Премиерът Андрей Гюров ще участва във втората среща на върха по ядрената енергия, съобщиха от пресцентъра на Министерския съвет.

Събитието ще се състои на 10 март в Париж, като целта е да бъде засилено международното сътрудничество по въпросите на развитието на сигурна и безопасна ядрена енергия за граждански цели в условията на нарастващи нужди от електричество, необходимост от преминаване към нисковъглеродна икономика и стремеж за постигане на енергиен суверенитет.

В рамките на форума, по покана на френския президент Еманюел Макрон, премиерът Гюров ще участва и в среща на европейските лидери, на която ще бъде обсъден европейският подход към ядрената енергия и електропреносната мрежа

Министър-председателят ще бъде придружен от министъра на енергетиката Трайчо Трайков.