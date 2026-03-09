Парламентът на Ливан удължи мандата си с 2 години

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Ливанският парламент удължи мандата си с две години заради войната на САЩ и Израел с Иран и ескалацията на насилието в региона, съобщи държавната новинарска агенция на Ливан ННА, цитирана от БТА.

Предложението бе подкрепено от 76 депутати, "против" са гласували 41, а четирима са се въздържали.

Парламентарните избори бяха насрочени за май, но подновяването на войната с Израел ще затрудни гласуването.

Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) предприеха въздушни удари и сухопътна офанзива в Ливан, след като подкрепяната от Иран шиитска групировка "Хизбула" поднови атаките си срещу Израел.

По-рано днес ЦАХАЛ заявиха, че са предприели удари в Бейрут срещу обекти на организацията "Ал Кард ал Хасан" (финансова институция с нестопанска цел, свързана с "Хизбула"). Същевременно израелски сухопътни сили са започнали "концентрирани рейдове" срещу инфраструктура на "Хизбула", пише още в изявлението на ЦАХАЛ.

Междувременно международната правозащитна организация "Хюман райтс уоч" обвини израелската армия, че е нанесла удари със запалителни снаряди с бял фосфор по жилищни райони в ливанското село Йохмор в нарушение на международното право.