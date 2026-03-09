Зеленски: Украйна е получила 11 искания за подкрепа в борбата с иранските дронове “Шахед“

Украинският президент Володимир Зеленски заяви днес, че Украйна е получила 11 искания за системи за прихващане на дронове, системи за електронна война и за обучение в тази насока от страни, граничещи с Иран, както и от някои европейски страни и САЩ, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

“Също така разгледахме подробно исканията от страните за отбранителна подкрепа в борбата с иранските дронове “Шахед“ и други опасности, с които ние сме запознати“, съобщи Зеленски в акаунта си в платформата “Телеграм“ след среща с висши военни и правителствени представители.

“Някои искания вече бяха посрещнати с конкретни решения и специфична подкрепа“, добави Зеленски.