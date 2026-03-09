ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Социалистът Антонио Жозе Сегуро положи клетва като държавен глава на Португалия

2208
Антонио Жозе Сегуро КАДЪР: Екс/@cgtnturk

Новоизбраният президент на Португалия, социалистът Антонио Жозе Сегуро положи днес клетва като държавен глава, предаде Франс прес, цитирана от БТА. 

По време на церемонията по встъпването в длъжност Сегуро заяви, че ще работи за политическата стабилност на Поругалия, в която само за четири години се произведоха три парламентарни вота. "Ще направя всичко по силите си, за да сложа край на тази електорална френетичност", каза Сегуро по време на церемонията, състояла се в португалския парламент. Новият държавен глава изрази съжаление, че няколко правителства не са могли да изпълнят докрай мандата си.

На церемонията гости бяха кралят на Испания Фелипе Шести и президентите на бивши португалски колонии, сред които Ангола, Мозамбик или Кабо Верде.

Новият президент на Португалия обеща да работи добре с десноцентристкото правителство на премиера Луиш Монтенегро, който е на власт от 2024 г. и който в парламента няма мнозинство и разчита ту на подкрепата на социалистите, ту на крайната десница.

Ролята на държавния глава на Португалия е основно символична, но в случай на политическа криза той може да бъде арбитър и да разполага с правомощията за разпуска парламента и да насрочва нови избори.

Днес в речта си Сегуро припомни и войните по света и призова да няма отказ от многостранния подход. "Силата на правото беше заменена от властта на силните", предупреди той.

Сегуро спечели втория тур на президентските избори на 8 февруари, като победи опонента си Андре Вентура, лидера на крайната десница. Тогава Сегуро спечели 66,8% от гласовете.

