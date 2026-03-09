НАТО след прехванатата ракета над Турция: Готови сме да защитаваме съюзниците си

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

НАТО заяви, че е в готовност да защитава съюзниците си, след като алиансът е прехванал ракета, изстреляна от Иран и насочена към Турция. Това е вторият подобен случай от началото на войната между САЩ, Израел и Иран.

„НАТО отново прехвана ракета, насочена към Турция", съобщи говорителят на алианса Алисън Харт в публикация в социалната мрежа "Екс".

„НАТО остава твърдо готова да защитава всички съюзници срещу всяка заплаха", добави тя.

От турското министерство на отбраната съобщиха, че балистична ракета, изстреляна от Иран и навлязла в турското въздушно пространство, е била неутрализирана от системите за противовъздушна и противоракетна отбрана на НАТО, разположени в Източното Средиземноморие, пише Turkiyetoday.

По данни на министерството отломки от ракетата са паднали върху необитаема земя в Газиантеп, като няма данни за жертви или ранени.

Анкара подчерта, че отдава „голямо значение на добросъседските отношения и регионалната стабилност".

„Ще бъдат предприети всички необходими мерки решително и без колебание срещу всяка заплаха към територията и въздушното пространство на страната ни", се казва още в изявлението.

В отделно съобщение директорът по комуникациите на турското президентство Бурханетин Дуран потвърди, че ракетата е била „навременно прихваната и неутрализирана" от системите на НАТО над района Шахинбей в Газиантеп.

„Отново отправяме категорично предупреждение към всички страни, особено към Иран, да се въздържат от действия, които могат да застрашат регионалната сигурност и да поставят цивилни граждани в риск", заяви той.

Това е вторият подобен случай за по-малко от седмица. Миналата сряда турското министерство на отбраната съобщи, че друга балистична ракета, изстреляна от Иран към турското въздушно пространство, също е била прехваната от системите на НАТО в Източното Средиземноморие.

Случаят идва на фона на рязко нараснало напрежение в региона, след като на 28 февруари САЩ и Израел започнаха съвместна военна операция срещу Иран.

Според иранските власти ударите са отнели живота на над 1200 души, включително върховния лидер Али Хаменей.

В отговор Техеран извърши серия от атаки с дронове и ракети срещу Израел, Йордания, Ирак и няколко държави от Персийския залив, които приютяват американски военни бази.