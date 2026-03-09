ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Атина: Защитата на България не засяга способността ни да пазим и Гърция

Говорителят на гръцкото правителство Павлос Маринакис Снимка: Х / Pavlos Marinakis

Гръцкият правителствен говорител Павлос Маринакис коментира днес решението на Гърция да окаже подкрепа на противовъздушната отбрана на България, обявено миналата седмица от гръцкия министър на отбраната Никос Дендиас, предаде АНА-МПА, цитирана от БТА. 

Дендиас съобщи на 6 март, че по решение на гръцкия Правителствен съвет по външни работи и отбрана в подходяща зона в Северна Гърция ще бъде разположена гръцка батарея „Пейтриът“, която ще осигури противоракетна защита на голяма част от територията на България. Освен това двойка изтребители F-16 ще бъдат разположени на летище в Северна Гърция с изключителната задача да осигуряват допълнителна защита на България.

По време на брифинг днес Маринакис посочи, че Гърция предоставя средства и персонал за защитата на България след искане на съседната страна.

„Тази инициатива не засяга и най-слабо способността да осигурим противоракетна защита на гръцката територия“, подчерта говорителят.

Той добави, че с решение на Правителствения съвет за национална сигурност (KYSEA) „батарея „Пейтриът“ е била прехвърлена в подходяща зона в рамките на северната част на гръцката територия за противоракетно покритие на голяма част от територията на България".

„Освен това два самолета F-16 бяха разположени на летище в Северна Гърция с изключителната мисия да осигуряват допълнително покритие на България. За ефективна координация двама високопоставени служители на военновъздушните сили се прехвърлят в оперативен център на българските въоръжени сили в София“, заяви Маринакис.

На въпрос за разполагането на турски изтребители F-16 в окупираната северна част на Кипър правителственият говорител заяви, че Гърция има задължението да отговаря и да защитава Кипър и „това, което се случва в псевдодържавата, не засяга решението на Гърция да защитава Кипър“.

Шест турски изтребителя F-16, както и системи за въздушна отбрана, от днес са разположени в северната част на Кипър на фона на продължаващия конфликт в Близкия Изток, информира по-рано днес Министерството на отбраната на Турция.

Кипър е разделен на две части от 1974 г. насам, след като Турция окупира над една трета от острова в отговор на преврат, насочен към обединение на острова с Гърция. През 1983 г. в окупираната част е обявена т.нар. Севернокипърска турска република (СКТР), която остава непризната от международната общност с изключение на Турция. 

