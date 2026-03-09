ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Треньорът на "Лудогорец": Нямаме търпение да срещн...

Времето София 10° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22435923 www.24chasa.bg

Катар: Прехванахме 17 ирански балистични ракети и шест дрона

2620
Катар СНИМКА: Pixabay

Въоръжените сили на Катар прехванаха 17 ирански балистични ракети и шест дрона, съобщи в социалната мрежа "Екс" министерството на отбраната на емирството.

"До понеделник следобед Държавата Катар бе атакувана от Ислямска република Иран със 17 балистични ракети и шест безпилотни самолета", пише в текста. Отбранителното ведомство добавя, че тези ракети и дронове са били успешно прехванати и че няма жертви при отразяването на атаките, съобщи БТА.

По-рано днес жители на катарската столица съобщиха, че в различни райони на Доха са се чули силни взривове.

Задействана бе системата за предупреждение на населението чрез мрежите на мобилните оператори. Хората бяха призовани да не излизат на открито и да стоят далеч от прозорците на помещенията, в които се намират, разказва кореспондент на ТАСС. 

По-късно катарското министерство на вътрешните работи обяви край на тревогата.

Катар СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Проф. Огнян Герджиков: Продължавам да мечтая и тренирам на 100 г. да пробягам 100 м за 30 секунди