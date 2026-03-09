Индийски министър призова враждуващите страни в Близкия изток да започнат диалог

Индия призова за деескалация на напрежението в Близкия изток и заяви, че всички текущи въпроси трябва да се решат чрез диалог и дипломация, предаде индийската национална новинарска агенция ПТИ.

Външният министър на страната Субрахманям Джайшанкар днес направи две идентични по съдържание изявления в горната и долната камара на индийския парламент. Законодатели от опозицията и в двете камари посрещнаха Джайшанкар с бурни възгласи. Представителите на опозицията в Раджа Сабха (горната камара на парламента) излязоха от пленарната зала. Речта на министъра в Лок Сабха (долната камара) беше прекъсвана от виковете на несъгласни депутати.

На 28 февруари САЩ и Израел предприеха мащабни военни удари срещу Иран и убиха 86-годишния върховен лидер аятолах Али Хаменей. Досега жертвите от иранска страна са най-малко 1230. В Ливан са загинали 397 души, а в Израел - 11, сочат официални данни.

Джайшанкар днес подчерта пред законодателите, че сигурността на близо 10-те млн. индийци, живеещи в региона, обезпечаването на енергийните доставки и търговията са трите основни приоритета на правителството. Министърът посочи, че Делхи настоява да се зачита суверенитетът и териториалната цялост на всички държави в региона.

Освен това Джайшанкар защити издаденото от индийските власти разрешение ирански кораб, който е имал проблеми с двигателя, да акостира на пристанището в Кочи. Джайшанкар посочи, че това решение е правилно и е взето по хуманитарни съображения.

"Индия се застъпва за мира и призовава за връщане към диалога и дипломацията. Ние настояваме за деескалация, сдържаност и гарантиране на безопасността на цивилното население", каза още Джайшанкар в пред индийските законодатели. "Благополучието и сигурността на индийската общност в региона са наш приоритет. А националните ни интереси, включително енергийната сигурност и търговията, винаги ще бъдат от първостепенно значение", добави той.

Министърът посочи, че индийското правителство постоянно следи развитието на ситуацията в региона и че е помогнало на 67 000 индийци, които са били блокирани в зоната на конфликта, да се завърнат в родината си.

"Аз също съм в тесен контакт с моите колеги в засегнатите страни. Ние поддържаме редовни контакти по дипломатически канали със САЩ. Очевидно в момента контактите с Иран на равнище държавно ръководство са затруднени. Въпреки това разговарях с министъра на външните работи Абас Арагчи на 28 февруари и 5 март 2026 г. Ще продължим тези разговори на високо равнище през следващите дни", увери Джайшанкар.

Той коментира и ситуацията в енергийния сектор на фона на повишаващите се цени на суровия петрол. "За нас интересите на индийския потребител винаги са били и ще бъдат първостепенен приоритет. Където е било необходимо, индийската дипломация е подкрепяла усилията на нашите енергийни предприятия в тази нестабилна ситуация", увери той, цитиран от БТА.