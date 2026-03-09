Военните учения на НАТО в Арктика ще са концентрирани върху готовността на цивилните

НАТО започна днес организираните на всеки две години военни учения в Арктика, като този път в тях се акцентира върху ролята на цивилните в подкрепа на армията, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. Агенцията отбелязва, че този път маневрите ще се състоят на фона на засилено напрежение заради натиска на американския президент Доналд Тръмп САЩ да придобият Гренландия, която сега е полуавтономна територия на Дания - също член на Алианса.

Ученията, наречени Cold Response (“Студен отговор“), са съсредоточени върху защитата на алианса в европейската част на Арктика, където членовете на НАТО Норвегия и Финландия граничат с Русия. Те ще продължат до 9 и 19 март.

Ученията станаха част от операцията “Арктически страж“ – мисия на НАТО, която има за цел да подсили присъствието на съюза в полярния район. Мисията “Арктически страж“ бе предприета, за да се намали напрежението с Тръмп около Гренландия.

Тръмп настоява, че САЩ се нуждаят от Гренландия, за да отблъснат заплахите, свързани с интересите на Русия и Китай в Арктика, а също понеже Дания не може да гарантира сигурността на острова. Правителствата и на Дания, и на Гренландия, казват, че островът не се продава.

Тази година приблизително 25 000 военнослужещи от 14 държави – включително САЩ и Дания – ще вземат участие в “Студен отговор“, предимно в северните части на Норвегия и Финландия.

Очаква се САЩ да имат около 4000 военнослужещи.

Преди началото на учението американската армия изтегли една ескадрила изтребители F-35. Армията на САЩ отказа да съобщи дали войната в Близкия изток е изиграла роля в решението.

“Американската армия е сила, разположена по целия свят, и не е необичайно такива сили да получат нова задача или да бъдат преразпределени по множество причини“, заяви говорител на корпуса на морската пехота на САЩ в Европа пред Ройтерс.

Норвегия обяви 2026-а за година на “тотална отбрана“, което поставя акцент върху повишаването на готовността на цивилните, бизнеса и държавните институции за справяне с война или други катастрофи.

“Искаме армията ни да си свърши работата по отношение на защитата на страната ни. За да стане това, ние разчитаме повечето сектори на обществото да функционират нормално“, заяви генерал-майор Ларш Лервик, началник на Норвежката армия.

“Това е и възможност да повторим къде най-вече цивилните могат да окажат директна подкрепа на армията, например здравната служба да лекува по-голям брой ранени войници – от Норвегия или други съюзници – от обикновено“, добави Лервик.

В четвъртък армията ще разиграе сценарий, с който да се провери дали болниците в Северна Норвегия могат да лекуват по-голям брой пострадали, които ще бъдат транспортирани от въображаема фронтова линия във Финландия.