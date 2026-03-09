Германска политичка ще обръсне главата си след загуба на облог за изборни резултати

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Генералният секретар на германската Свободна демократическа партия (СДП) ще обръсне главата си след слабия резултат на неговата партия на изборите в югозападната провинция Баден-Вюртемберг вчера, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Никол Бутнер заяви днес пред вестник „Райнише пост", че ще изпълни обещанието си да си обръсне главата, ако партията не премине 5%-ния праг, необходим за влизане в регионалния парламент в Щутгарт. Първоначалните резултати, публикувани от Избирателната комисия на провинцията, показват, че СДП е на шесто място с едва 4,4% от гласовете.

„Либералите остават верни на думата си, дори при поражение“, каза Бутнер. „Аз държа на обещанията си с такава решителност, както ние сме противоположността на стагнацията и песимизма“, допълни той.

Бутнер не уточни кога точно ще изпълни обещанието.

След като в близкото минало беше редовен коалиционен партньор на консервативните Християндемократически съюз (ХДС) и центристките социалдемократи във федералното правителство на Германия, СДП сега е в екзистенциална криза, след като не успя да премине 5%-ния праг и на миналогодишните национални избори.

Настроената благосклонно към бизнеса партията последно участваше в неуспешната тристранна коалиция на бившия канцлер Олаф Шолц между 2021 и края на 2024 г., преди Шолц да поиска оставката на тогавашния лидер на партията Кристиан Линднер като финансов министър, отваряйки пътя за предсрочни избори през февруари 2025 г.

Водещият кандидат на партията на изборите в Баден-Вюртемберг Ханс-Улрих Рулке вече обяви оставката си след слабия резултат.