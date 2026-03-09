ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Треньорът на "Лудогорец": Нямаме търпение да срещн...

Партията на Орбан внесе законопроект за задържане на конфискувани украински пари и злато

Виктор Орбан Снимка: Снимка: Архив

Унгарската управляваща партия ФИДЕС днес внесе законопроект за упълномощаването на Националната данъчна и митническа служба да задържи парите и златото, които конфискува миналата седмица от два украински бронирани автомобила, докато данъчната проверка е в ход, предаде Ройтерс, като се позова на уебсайта на унгарския парламент, съобщи БТА.

Унгария заяви в петък, че е задържала седем украинци, превозващи около 82 милиона долара и злато, по подозрения в пране на пари. Киев обвини Будапеща във взимане на банковите служители за заложници на фона на спор за доставките на нефт.

В петък вечерта външният министър на Украйна Андрий Сибига обяви, че седемте украински граждани са освободени.

Виктор Орбан

