Партията на Орбан внесе законопроект за задържане на конфискувани украински пари и злато

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Унгарската управляваща партия ФИДЕС днес внесе законопроект за упълномощаването на Националната данъчна и митническа служба да задържи парите и златото, които конфискува миналата седмица от два украински бронирани автомобила, докато данъчната проверка е в ход, предаде Ройтерс, като се позова на уебсайта на унгарския парламент, съобщи БТА.

Унгария заяви в петък, че е задържала седем украинци, превозващи около 82 милиона долара и злато, по подозрения в пране на пари. Киев обвини Будапеща във взимане на банковите служители за заложници на фона на спор за доставките на нефт.

В петък вечерта външният министър на Украйна Андрий Сибига обяви, че седемте украински граждани са освободени.