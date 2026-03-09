Синовете на Тръмп инвестират в нова компания за производство на дронове за Пентагона

Синовете на американския президент Доналд Тръмп – Доналд Тръмп-младши и Ерик Тръмп – инвестират в нова компания за производство на дронове, наречена Powerus. Проектът е насочен към нарастващото търсене от страна на Пентагона и цели да запълни празнината на пазара, появила се след забраната за доставка на нови китайски дронове в САЩ.

Съоснователят на Powerus Брет Великович – ветеран от американските специални сили – заяви, че компанията води преговори за придобиване на украински производители на дронове или за лицензиране на тяхната технология. Идеята е тя да бъде използвана за производство на безпилотни апарати в САЩ под американска марка, което ще позволи на компанията бързо да започне производство и да предлага продуктите си на американските въоръжени сили, пише "Медиапул".

Пентагонът планира значително увеличение на покупките на дронове. До 2027 г. се очаква около 1,1 милиарда долара да бъдат изразходвани за придобиването на стотици хиляди безпилотни апарати. През последните шест месеца Powerus вече е придобила три малки компании и в момента продава както въздушни, така и морски дронове. Компанията обяви и амбициозни планове да достигне производство от над 10 000 дрона месечно.

По информация на Wall Street Journal, базираната във Флорида Powerus планира да излезе на борсата Nasdaq чрез обратно сливане с холдинга Aureus Greenway Holdings. Сред инвеститорите е и инвестиционната компания American Ventures, свързана със семейство Тръмп. В проекта участва и производителят на компоненти за дронове Unusual Machines, в който Доналд Тръмп-младши е акционер. Компанията вече е получила поръчка от Пентагона за 3600 двигателя за дронове, като поръчката може да бъде увеличена с още десетки хиляди.

Сред останалите партньори по сделката са инвестиционната банка Dominari Securities, подкрепяна от братята Тръмп, както и Южнокорейският фонд за подобряване на корпоративното управление, който е инвестирал около 50 милиона долара.

„Пазарът на дронове ще расте значително по-бързо от пазара на голф игрища", коментира предстоящото сливане главният изпълнителен директор на Powerus Андрю Фокс.