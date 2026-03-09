Ако намерят къде е, Тръмп праща военни в Иран, за да вземат обогатения уран (Обзор)

Шиитите не одобряват избора на Моджтаба Хаменей за върховен лидер - напомня им на монархията при шаха

Да прати сухопътни войски, които да изземат запасите от обогатен уран на Иран, обмисля Доналд Тръмп.

Това разкриха пред “Блумбърг” трима анонимни дипломати, запознати с обсъжданите в Белия дом военни планове. Смята се, че екипът на американския президент е разгледал по-сериозно възможността за подобна високорискова военна операция. Причината - нарасналите опасения, че обогатеният уран е преместен от складовете, където се съхранява. Твърди се, че ценният материал вече

е попаднал в ръцете на “злонамерени лица”

и вече не може да бъде контролиран.

През юни м.г. по време на 12-дневната война в Иран бяха поразени ключови ядрени съоръжения. Изминали са обаче почти девет месеца, откакто международни инспектори потвърдиха местоположението на урановия запас.

Именно тази несигурност създава сериозен оперативен проблем за САЩ и Израел. “Може би ще успеем да стигнем до него в някакъв момент”, коментира Тръмп през изминалия уикенд. И допълни: “Не сме се заели с това, но е нещо, което можем да направим по-късно”.

Една от основните цели на атаките през юни бе да се предотврати разработването на ядрено оръжие от Иран. Ударите на САЩ обаче имаха и обратен ефект, като направиха по-трудно проследяването на високообогатения уран.

Американските власти, поне публично, демонстрираха увереност, че знаят къде се съхранява. Запознати отблизо с разговорите обаче твърдят, че не е сигурно къде иранският режим държи урана. Преди старта на военните действия инспектори от Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) наблюдаваха активност край Исфахан, където има подземни тунелни системи - там уранът е бил документиран за последно. Това най-вероятно означава, че поне част от запасите са били преместени.

В комплекса са били съхранявани 441 кг високообогатен уран, който е достатъчен за 12 ядрени бойни глави, ако бъде допълнително рафиниран. Иран има и 8000 кг по-нискообогатен уран - този запас обаче може да бъде “подобрен”, ако капацитетът за обогатяване бъде възстановен.

Към момента служители на САЩ и Израел усилено търсят високообогатения запас, като са подготвили планове за действие в извънредни ситуации, включващи военни на място, ако местоположението му бъде потвърдено.

Преди дни висш служител от администрацията на Тръмп заяви, че Вашингтон разглежда два плана за неутрализиране на урана. Първият - ако американските сили контролират територия, е възможно да се пратят специалисти, които

да разредят урана на място и да го обезвредят

безопасно. Другият вариант е уранът да се изнесе извън пределите на Иран, където да бъде обработен.

Макар Вашингтон да не изключва възможността за военни сили на място в Иран, е твърде вероятно Тръмп да се колебае заради критиките, които понесе след смъртта на няколко американци в хода на атаките. Ако броят на загиналите военнослужещи се увеличи, това може да повлияе доста негативно на резултата на републиканците на предстоящите междинни избори в САЩ през ноември.

Убитият върховен лидер на Иран аятолах Али Хаменей е издал преди време религиозен указ, с който се противопостави на разработването на ядрени оръжия. Докато той е в сила, не се очаква Техеран да прибегне до подобни действия. Но с идването на власт на сина на Хаменей - Моджтаба, който беше официално избран за върховен лидер късно в неделя, няма гаранция, че указът няма да бъде отменен.

56-годишният Хаменей се смята за още по-голям хардлайнер от баща си, а светът тепърва очаква да види как той ще ръководи Иран във време на война. Още преди да стане духовен водач на народа, “отмъстителният” Хаменей вече беше цел, която Тел Авив искаше да елиминира. Властите в Израел ясно заявиха, че ще ликвидират всеки, който наследи Али Хаменей.

Много вероятно е усилията за това вече да са в ход, след като в понеделник стана ясно, че Моджтаба

Хаменей е бил ранен

при израелска атака. За това съобщи държавната телевизия на Иран, като обаче не стана ясно дали травмите му са сериозни и кога точно е пострадал. Има вероятност това да е станало още по време на атаката от първия ден на войната, при която наред с Али Хаменей загинаха и редица членове от семейството на аятолаха, включително и съпругата на Моджтаба.

Смята се, че решението синът на покойния Хаменей да заеме мястото му е било продиктувано от Корпуса на гвардейците на ислямската революция - с него Моджтаба има доста близки връзки. Шиитското мюсюлманско духовенство пък разглеждало предаването на властта от баща на син негативно, тъй като напомняло за монархията при шаха, която САЩ подкрепя. Именно поради същата причина самият Хаменей не одобрявал синът му да го наследи. Моджтаба освен това не е висш духовник и не е имал голяма роля в ръководството на режима досега.