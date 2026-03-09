Заплашени от режима, футболистки търсят убежище в Австралия

В опит да ги спасят фенове щурмуваха автобуса им

Пет момичета от женския футболен отбор на Иран са потърсили помощ от австралийските власти в понеделник. Напуснали са хотела си и сега се намират под закрилата на полицията на град Голд Коуст.

Ден по-рано - в неделя, фенове на отбора се опитаха да щурмуват автобуса им с възгласи “Спасете нашите момичета” и “Пуснете ги”.

Фенове щурмуваха автобуса на иранския отбор. СНИМКА: РОЙТЕРС

Реакцията на събралото се множество беше предизвикана от поне една от футболистките, за която очевидци твърдят, че е направила международния знак за помощ през прозореца на превозното средство. Според тях тя вдигнала отворена длан, слагайки палеца си върху нея и сгъвайки останалите си четири пръста отгоре му. Този сигнал обикновено се използва от хора, които тайно се опитват да покажат, че ще бъдат или са жертва на насилие.

Иранските футболистки са в Австралия на турнира за купата на Азия за жени. Опасенията за съдбата на спортистките се увеличиха през последните дни, след като те отказаха да изпеят националния химн на Иран миналия понеделник. Много хора приеха реакцията им като опит за протест срещу режима в Техеран, защото решението им дойде броени часове след елиминирането на бившия върховен лидер Али Хаменей.

Видеоклипове в интернет показаха как привържениците на футболистките се опитват да пробият полицейския кордон, който пазеше автобуса им. Реакциите на потребителите в интернет също бяха бурни. В много от тях хората настояват Австралия да даде политическо убежище на иранките.

“Иранският женски футболен отбор беше обявен за предателски от ислямския режим, който заяви по националната телевизия, че те ще получат тежко наказание, когато се върнат. От прозорците на автобуса си те използваха жестомимичен език, за да извикат за помощ. Те трябва да бъдат спасени”, гласи една от многото публикации в социалната мрежа Екс.

В действителност в Техеран някои влиятелни личности обвиниха сънародничките си в измяна и призоваха за тяхното физическо елиминиране.

“Всеки, който предприеме стъпка срещу страната в условията на война, трябва да бъде третиран сурово. Както в случая с женския ни футболен отбор, който не изпя националния химн. Обществеността и властите трябва да третират тези лица като военни предатели”, каза по техен адрес водещият на иранската национална телевизия Мохамад Реза Шахбази, който е определян за един от най-радикалните поддръжници на аятоласите. Коментарите, изглежда, са повлияли на жените, защото в четвъртък те бяха видени да пеят химна на Ислямската република преди загубата им с 4:0 от Австралия. Момичетата пяха и в неделя в началото на мача си срещу Филипините.

