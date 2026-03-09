Швейцарската прокуратура повдигна обвинение и на кмета на Кран Монтана

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Прокуратурата в швейцарския кантон Вале разшири обхвата на разследването на новогодишния пожар в бар в курортния град Кран Монтана, при който загинаха 41 души, предаде Ройтерс, като се позова на съдебни документи, съобщава БТА.

Кметът Никола Феро е посочен като обвиняем в документите на прокуратурата, с които се запозна британската новинарска агенция. Той е призован на разпит на 13 април.

Феро по-рано призна, че общината няколко пъти е пропуснала да извърши на мястото на трагедията задължителните годишни проверки за противопожарна безопасност. "Дълбоко съжаляваме. Нямахме никакви данни, че проверките не са били извършени", заяви Феро пред репортери през януари.

Офисът на прокуратурата във Вале потвърди, че е започнала разследване срещу още хора, включително за причиняване на смърт по непредпазливост, но не оповести повече подробности.

В документите се посочват имената на четирима бивши и настоящи служители на властите във Вале.

Пожарът, който избухна на 1 януари в бар "Констеласион", е една от най-големите трагедии в историята на Швейцария. Той изостри отношенията със съседна Италия, понеже при пожара загинаха четирима италиански граждани. Много млади хора, които пострадаха от пламъците, все още се лекуват в болници.

Швейцарският туристически сектор също беше разтърсен. Богатият град Кран Монтана е популярна дестинация за туристи от Франция, Италия и САЩ, а освен това редовно приема стартове от Световната купа по ски алпийски дисциплини. Курортът е известен както със слънчевите си ски писти, така и с игрищата си за голф.

Прокуратурата първоначално привлече под наказателна отговорност собствениците на бар "Констеласион" – Жак и Джесика Морети, които са френски граждани. В края на януари бяха повдигнати обвинения и на двама държавни чиновници.

По делото вече има девет обвиняеми. Ако бъдат признати за виновни, те могат да получат максимална присъда от четири години и половина затвор.