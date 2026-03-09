ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Женските национални баскетболистки вече тренират в...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22436761 www.24chasa.bg

Швейцарската прокуратура повдигна обвинение и на кмета на Кран Монтана

4024
Линейки и пожарни пред бара в Кран Монтана Кадър: Екс

Прокуратурата в швейцарския кантон Вале разшири обхвата на разследването на новогодишния пожар в бар в курортния град Кран Монтана, при който загинаха 41 души, предаде Ройтерс, като се позова на съдебни документи, съобщава БТА.

Кметът Никола Феро е посочен като обвиняем в документите на прокуратурата, с които се запозна британската новинарска агенция. Той е призован на разпит на 13 април.

Феро по-рано призна, че общината няколко пъти е пропуснала да извърши на мястото на трагедията задължителните годишни проверки за противопожарна безопасност. "Дълбоко съжаляваме. Нямахме никакви данни, че проверките не са били извършени", заяви Феро пред репортери през януари.

Офисът на прокуратурата във Вале потвърди, че е започнала разследване срещу още хора, включително за причиняване на смърт по непредпазливост, но не оповести повече подробности.

В документите се посочват имената на четирима бивши и настоящи служители на властите във Вале.

Пожарът, който избухна на 1 януари в бар "Констеласион", е една от най-големите трагедии в историята на Швейцария. Той изостри отношенията със съседна Италия, понеже при пожара загинаха четирима италиански граждани. Много млади хора, които пострадаха от пламъците, все още се лекуват в болници.

Швейцарският туристически сектор също беше разтърсен. Богатият град Кран Монтана е популярна дестинация за туристи от Франция, Италия и САЩ, а освен това редовно приема стартове от Световната купа по ски алпийски дисциплини. Курортът е известен както със слънчевите си ски писти, така и с игрищата си за голф.

Прокуратурата първоначално привлече под наказателна отговорност собствениците на бар "Констеласион" – Жак и Джесика Морети, които са френски граждани. В края на януари бяха повдигнати обвинения и на двама държавни чиновници.

По делото вече има девет обвиняеми. Ако бъдат признати за виновни, те могат да получат максимална присъда от четири години и половина затвор.

Линейки и пожарни пред бара в Кран Монтана Кадър: Екс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Проф. Огнян Герджиков: Продължавам да мечтая и тренирам на 100 г. да пробягам 100 м за 30 секунди