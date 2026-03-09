Поддръжници на Навални публикуваха данни от официалната му аутопсия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Поддръжници на покойния руски дисидент Алексей Навални, който почина преди две години в наказателна колония в Русия, публикуваха подробни данни от официалната му аутопсия, предаде ДПА, позовавайки се на днешен пост на Мария Певчих от екипа на Навални в социалната платформа "Екс".

Тя уточни, че документът е разпространен с позволението на семейството на Навални, а целта е да се изпревари негово евентуално официално тиражиране от властите, което би било представено от държавните медии като "сензация", отбелязва ДПА, цитирана от БТА.

Певчих каза, че съдебномедицинската експертиза, съдържаща 270 страници, е направена в средата на 2024 година. В последните 18 документът е бил съхраняван от роднините на Навални и е бил проучен и от експерти.

"Съдържанието не се вмества в никакви етични стандарти, дори и минимално", твърди Певчих.

Руските власти поддържат версията, че 47-годишният Навални е починал от естествена смърт на 16 февруари 2024 г

Семейството и екипът му казват, че той е бил убит и отговорен за смъртта му е руският президент Владимир Путин.

На втората годишнина от кончината на опозиционера вдовицата му Юлия Навална и германският външен министър Йохан Вадефул обявиха в кулоарите на Мюнхенската конференция по сигурността, че Навални е бил отровен с мощен нервопаралитик. Те се позоваха на лабораторни изследвания, които са показали отравяне с токсин, извлечен от южноамерикански дървесни жаби, без да представят лабораторни доклади, посочва ДПА. Русия отхвърли тези твърдения.