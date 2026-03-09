ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Тръмп бил далеч от решение дали да изпрати военни да охраняват иранските ядрени запаси

Доналд Тръмп Снимка: КМГ

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че "е далеч" от взимането на решение дали да изпрати американски военнослужещи за охрана на иранските запаси от високообогатен уран, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Не сме решили нищо по този въпрос. Далеч сме от това" - така американският държавен глава отговори на въпрос на в. "Ню Йорк пост" какво ще каже за информациите, че Израел и САЩ може да изпратят специални части на мисия за конфискуването и охраната на иранските ядрени запаси.

Отдавнашният спор около иранската ядрена програма ескалира във въоръжен конфликт преди 10 дни, когато започна израелско-американска кампания по нанасяне на удари по иранската територия. Техеран отвърна с изстрелването на ракети по Израел и американски бази в страни от Персийския залив.

