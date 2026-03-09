НАТО свали втора иранска ракета над Турция (Обзор)

Не се знае дали южната ни съседка е била реалната цел

Иран е изстрелял нова балистична ракета по Турция, но силите на НАТО са успели да я прехванат и да я неутрализират, заявиха от министерството на отбраната на южната ни съседка в понеделник.

Инцидентът се е случил в южната част на страната и е вторият в рамките на една седмица. Турция, която притежава втората по сила армия в НАТО, предупреди Техеран в събота да не предприема атаки срещу нея.

Ситуацията е изключително напрегната, защото двете страни споделят обща граница. На територията на Турция САЩ, които активно воюват с Иран, държат между 20 и 50 от своите ядрени бойни глави. Южната ни съседка

засега не е поискала допълнителна защита от алианса

Иранската ракета е успяла да наруши въздушното пространство на Турция. Въпреки че е била унищожена навреме, нейни фрагменти са успели да паднат в близост до военни съоръжения на НАТО и САЩ. Няма данни за причинени щети, жертви или ранени.

“Отново подчертаваме, че всички необходими мерки ще бъдат предприети решително и без колебание срещу всяка заплаха, насочена към територията и въздушното пространство на нашата родина. Пак повтаряме, че е в интерес на всички да се вслушват в предупрежденията на Турция в това отношение”, предупреди турското министерство на отбраната.

Турция, която иска да бъде лидер в световната отбранителна промишленост, няма собствена пълноценна система за противовъздушна защита и разчита на НАТО. По-рано от Анкара обявиха, че няма да активират член 4 от договора на алианса, който призовава съюзниците да започнат извънредни консултации при опасност. Това е една стъпка преди прилагане на член 5, според който всички държави в НАТО трябва да предоставят военна помощ за взаимна защита при нападение на една от тях.

От офиса на президента Реджеп Ердоган посочиха, че Анкара отново отправя строго предупреждение към всички страни от конфликта, включително Иран, да не застрашават регионалната стабилност и цивилните граждани.

Все още не е ясно коя е била целта на ракетата и дали е била насочена специално срещу Турция.

В неделя българският зам.-министър на отбраната Йордан Божилов увери, че няма директна опасност за страната ни. Той беше категоричен, че въпреки присъствието на американски военни самолети на софийското летище

България не участва и не е страна във войната на САЩ и Израел с Иран

Миналата седмица посланикът на Ислямската република в България Н. Пр. Али Реза Ирваш заяви, че страната му иска да задълбочи приятелството си със София и не ни вижда като военна цел.

“Нашият поглед към България не е враждебен, изобщо не виждаме вашата страна като цел за нападение”, бяха думите на дипломата.