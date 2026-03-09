Тръмп разполага „самолети на Страшния съд" в Близкия Изток

Тези самолети са създадени да функционират дори при ядрена война

Американските военни са задействали т.нар. „самолети на Страшния съд" на фона на нарастващото напрежение в Близкия изток и опасенията от по-широк военен конфликт.

Според данни от проследяване на полети няколко стратегически самолета Boeing E-6B Mercury са излетели след началото на войната с Иран на 28 февруари, пише "Дейли мейл". Машините, използвани от Военноморски сили на Съединените американски щати, представляват въздушни командни центрове, създадени да функционират дори при ядрена война.

Самолетите са базирани на конструкцията на Boeing 707 и могат да служат като летящ комуникационен център за президента на САЩ и висшето военно ръководство. Те са оборудвани със специални антени, които позволяват връзка със спътници, военни бази и дори с ядрени подводници, намиращи се дълбоко под водата.

Основната мисия на тези самолети носи кодовото име Take Charge and Move Out (TACAMO). Чрез нея могат да се предават заповеди към американските стратегически сили, включително към подводници с ядрено оръжие, дори ако наземните комуникации са унищожени.

На 2 март два самолета Boeing E-6B Mercury са били засечени над територията на САЩ – единият е излетял от района на Мексиканския залив и е кацнал във военноморската база Военноморска авиационна база Патуксент Ривър в Мериленд, а другият е излетял и се е върнал във Военновъздушна база Офът в Небраска.

Военни медии съобщават, че след това са регистрирани още полети на тези самолети към района на Персийския залив. От Департамента на отбраната на САЩ отказват коментар, позовавайки се на оперативната сигурност.

В случай на сериозна криза тези самолети могат да останат във въздуха близо до стратегически райони, за да поддържат комуникацията между командването и ядрените сили, ако наземните бази бъдат унищожени или блокирани.

Експерти отбелязват, че подобни полети често се извършват и като част от учения или демонстрация на военна готовност. Въпреки това напрежението около конфликта с Иран подхранва опасенията от ескалация.

Самолетите Boeing E-6B Mercury са на въоръжение от 80-те години на XX век. Те имат екипаж от около 22 души, дължина над 45 метра и могат да изминат близо 11 000 километра. С дозареждане във въздуха могат да останат във въздуха почти три дни и да достигнат височина до 12 000 метра.

Освен мисията Take Charge and Move Out (TACAMO), самолетите изпълняват и задачата Looking Glass – въздушен стратегически команден пункт, който при необходимост може да координира изстрелването на междуконтинентални балистични ракети.