Кая Калас: Израел трябва да прекрати военните си операции в Ливан

Върховният представител на Европейския съюз по външната политика и сигурността Кая Калас заяви, че Израел трябва да прекрати военните си операции в Ливан, като подчерта, че дипломацията остава най-добрият шанс страната да не се "плъзне към хаоса", съобщи ДПА, цитирана от БТА.

В изявление тя посочи, че решението на "Хизбула" да атакува Израел в подкрепа на Иран "застрашава целия регион и добавя смъртоносно измерение към конфликта". Калас подчерта, че "Израел има право на самоотбрана в съответствие с международното право", но добави, че реакцията му е била "прекомерна".

Ройтерс допълва, че по думите ѝ ответните действия на Израел "водят до масово разселване на хора и допълнително дестабилизират и без това крехката ситуация" в Ливан. Тя подчерта още, че суверенитетът и териториалната цялост на Ливан трябва да бъдат уважавани.

Калас предупреди също, че Ливан рискува да се превърне "в още един фронт във войната, свързана с конфликта с Иран", ако напрежението продължи да ескалира.