Съветът за мир обяви търгове за селата в Газа, военната база и щаба

Планът на президента на САЩ Доналд Тръмп за следвоенното управление и възстановяване на Ивицата Газа продължава да се развива, въпреки войната между САЩ и Израел срещу Иран. По информация на източници, цитирани от The Jerusalem Post, вече са обявени първите търгове за проекти на терен.

Според източниците инициативата е преминала от дипломатическо планиране към начална фаза на изпълнение. Създаденият орган на Съвета за мир вече функционира като официална структура и е открил банкова сметка с първоначален бюджет между 60 и 70 милиона долара. Твърди се, че средствата не идват от САЩ или Израел, а от други източници в региона.

Организацията вече е обявила търгове за три ключови проекта: изграждане на бежански селища в Ивицата Газа, база за международни войски, които се очаква да бъдат разположени там, както и управленски щаб на територията на Израел.

По думите на източниците процесът може да се ускори през следващите седмици, като шансовете за реализиране на инициативата нарастват.

Израелски високопоставен представител заявява, че отслабването на Iran е ключов фактор за напредъка на плана. Според него променящият се геополитически баланс в Близкия изток и съюзът между Израел и САЩ могат да окажат по-силен натиск върху "Хамас" да се разоръжи.

Същевременно източници твърдят, че пет държави вече са се съгласили да изпратят войски в Газа като част от планираната многонационална мисия, която трябва да гарантира сигурността, да подпомогне възстановяването и да подпомага палестинската полиция. Очаква се силите да достигнат около 20 000 военнослужещи и постепенно да създадат условия за изтегляне на израелската армия.

Според участници в инициативата войната с Иран може дори да ускори един от най-чувствителните въпроси – разоръжаването на "Хамас", тъй като отслабва влиянието на Техеран в региона.

Междувременно Ройтерс съобщи, че преговорите временно са били поставени на пауза след началото на ударите срещу Иран. Според източници на агенцията забавянето е предимно техническо и е свързано с прекъснати полети, които са попречили на посредниците да пътуват между държавите в региона. Преговорите често се провеждат в Кайро.

Палестински източник, близък до посредническите усилия, е заявил, че представители на "Хамас" е трябвало да проведат среща с посредници от Египет, Катар и Турция в деня, когато избухва войната, но разговорите са били отменени и нова дата все още не е определена.