Зеленски: Украйна е готова за нови мирни преговори по всяко време

Володимир Зеленски СНИМКА: Екс/@ZelenskyyUa

Украйна е готова да възобнови мирните преговори с посредничеството на САЩ "по всяко време", но в момента вниманието на партньорите ѝ е насочено към иранския конфликт, заяви украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс и БТА. 

Зеленски каза, че САЩ са поискали отлагане на предстояща среща.

Украинският президент посочи в публикация в "Екс", че Русия се опитва да използва настоящата ситуация в своя полза. По думите му Москва цели да превърне ударите на Иран срещу съседни държави и американски бази във "втори фронт" на войната, която води с Украйна.

