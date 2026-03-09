ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Терзиев смени 10-и заместник, само трима останаха ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22437369 www.24chasa.bg

Ливанският президент предложи преки мирни преговори с Израел

4696
Президентът на Ливан Жозеф Аун Кадър: Youtube@aljazeeraenglish

Ливанският президент Жозеф Аун предложи преки преговори за мир с Израел по време на видеоконферентен разговор с председателите на Европейската комисия и Европейския съвет - Урсула фон дер Лайен и Антонио Коща, предаде ДПА, цитирана от БТА. 

Аун представи инициатива, насочена към прекратяване на подновените израелски удари по Ливан, пише в изявление на правителството. 

Предложението е насочено към прекратяване на подновените израелски удари по Ливан и се основава на четири основни точки: цялостно прекратяване на огъня; незабавна логистична подкрепа за ливанската армия; пълно разоръжаване на шиитската групировка "Хизбула"; преки преговори между Ливан и Израел под международна егида.

Инициативата на Аун бе подкрепена от египетския президент Абдел Фатах ас Сиси, иракския премиер Мохамед Шия ас Судани и от други регионални лидери.

Аун подчерта, че над 600 000 души в Ливан са били принудени да напуснат домовете си заради ескалацията военното напрежение. "Някои от са останали улицата", добави той.

Аун обвини "Хизбула", че се опитва да доведе Ливан до колапс в името на на стратегическите интереси на Ислямската република. 

Преди малко повече от седмица групировката "Хизбула", която е ключов съюзник на Техеран, изстреля ракети срещу Израел в отговор на убийството на върховния лидер на Иран аятолах Али Хаменей. Оттогава израелската армия засили ударите си в Ливан.

Същевременно ливанските власти съобщиха, че жертвите на ударите в Ливан досега са 486, а ранените са 1313, предаде Франс прес. 

Президентът на Ливан Жозеф Аун Кадър: Youtube@aljazeeraenglish

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Проф. Огнян Герджиков: Продължавам да мечтая и тренирам на 100 г. да пробягам 100 м за 30 секунди