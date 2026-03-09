Ливанският президент предложи преки мирни преговори с Израел

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Ливанският президент Жозеф Аун предложи преки преговори за мир с Израел по време на видеоконферентен разговор с председателите на Европейската комисия и Европейския съвет - Урсула фон дер Лайен и Антонио Коща, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Аун представи инициатива, насочена към прекратяване на подновените израелски удари по Ливан, пише в изявление на правителството.

Предложението е насочено към прекратяване на подновените израелски удари по Ливан и се основава на четири основни точки: цялостно прекратяване на огъня; незабавна логистична подкрепа за ливанската армия; пълно разоръжаване на шиитската групировка "Хизбула"; преки преговори между Ливан и Израел под международна егида.

Инициативата на Аун бе подкрепена от египетския президент Абдел Фатах ас Сиси, иракския премиер Мохамед Шия ас Судани и от други регионални лидери.

Аун подчерта, че над 600 000 души в Ливан са били принудени да напуснат домовете си заради ескалацията военното напрежение. "Някои от са останали улицата", добави той.

Аун обвини "Хизбула", че се опитва да доведе Ливан до колапс в името на на стратегическите интереси на Ислямската република.

Преди малко повече от седмица групировката "Хизбула", която е ключов съюзник на Техеран, изстреля ракети срещу Израел в отговор на убийството на върховния лидер на Иран аятолах Али Хаменей. Оттогава израелската армия засили ударите си в Ливан.

Същевременно ливанските власти съобщиха, че жертвите на ударите в Ливан досега са 486, а ранените са 1313, предаде Франс прес.