ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Тръмп: Прекалено рано е да се говори за конфискува...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22437402 www.24chasa.bg

Сирийският лидер Аш Шараа обеща подкрепа за разоръжаването на „Хизбула“

3224
Ахмед аш Шараа Снимка: Х/ @clashreport

Сирийският президент Ахмед Аш Шараа обеща да окаже подкрепа на Ливан за разоръжаването на проиранската групировка „Хизбула“, предаде ДПА, цитирана от БТА.

По време на видеоконференция с представители от ЕС и други лидери в региона Аш Шараа изрази пълната си подкрепа за „сериозните и решителни стъпки на правителствата на Ирак и Ливан за защита на страните им от продължаващото насилие“, съобщи държавната агенция САНА. Настоящата ескалация представлява екзистенциална заплаха за целия регион, добави той.

Сирийският президент каза още, че координира с регионални партньори и укрепва граничната си сигурност, за да попречи на конфликта да се разпространи на територията на Сирия.

По думите му сирийските въоръжени сили са укрепили присъствието си по границите с Ливан и Ирак.

Проиранската групировка „Хизбула“ бе ключов съюзник на дългогодишния лидер на Сирия Башар Асад, който бе свален от власт в края на 2024 г., посочва ДПА. Откакто дойде на власт, новото сирийско правителство се опитва да ограничи влиянието в страната на Иран, който също бе ключов съюзник на Асад.

Ахмед аш Шараа Снимка: Х/ @clashreport

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Проф. Огнян Герджиков: Продължавам да мечтая и тренирам на 100 г. да пробягам 100 м за 30 секунди