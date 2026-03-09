Сирийският лидер Аш Шараа обеща подкрепа за разоръжаването на „Хизбула“

Сирийският президент Ахмед Аш Шараа обеща да окаже подкрепа на Ливан за разоръжаването на проиранската групировка „Хизбула“, предаде ДПА, цитирана от БТА.
По време на видеоконференция с представители от ЕС и други лидери в региона Аш Шараа изрази пълната си подкрепа за „сериозните и решителни стъпки на правителствата на Ирак и Ливан за защита на страните им от продължаващото насилие“, съобщи държавната агенция САНА. Настоящата ескалация представлява екзистенциална заплаха за целия регион, добави той.
Сирийският президент каза още, че координира с регионални партньори и укрепва граничната си сигурност, за да попречи на конфликта да се разпространи на територията на Сирия.
По думите му сирийските въоръжени сили са укрепили присъствието си по границите с Ливан и Ирак.
Проиранската групировка „Хизбула“ бе ключов съюзник на дългогодишния лидер на Сирия Башар Асад, който бе свален от власт в края на 2024 г., посочва ДПА. Откакто дойде на власт, новото сирийско правителство се опитва да ограничи влиянието в страната на Иран, който също бе ключов съюзник на Асад.