Най-малко 20 души са убити при израелски удари в Южен Ливан

Най-малко 20 души бяха убити днес при израелски удари в Южен Ливан и в южните предградия на Бейрут, предаде ДПА, като се позова на местните власти.

Ливанското министерство на здравеопазването каза, че 16 души са били убити и 40 са били ранени в Южен Ливан, а един е бил убит и 12 са били ранени при израелски удари срещу свързана с „Хизбула“ банкова мрежа в южните предградия на Бейрут.

Здравното министерство по-рано обяви, че при удари в Южен Ливан срещу обекти на свързания с „Хизбула“ Ислямски здравен комитет са били убити двама парамедици и са били ранени шестима души. Ведомството обвини Израел, че систематично взема на прицел спасителни екипи, пише БТА.

Израелските сили днес нанесоха 11 въздушни удара срещу финансовата институция на „Хизбула“ в южните предградия на Бейрут.

„Хизбула от своя страна пое отговорност за още няколко атаки срещу Израел. Групировката обяви, че е изстреляла ракети срещу база на военновъздушните сили в Хайфа, както и срещу други цели.