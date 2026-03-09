Намалиха обезщетенията за жертвите при срутването на козирката на жп гарата в Нови Сад

Апелативният съд в северния сръбски град Нови Сад отмени първоинстанционното решение и намали сумите, които публичното акционерно дружество "Инфраструктура на сръбските железници" и Република Сърбия трябва да платят като обезщетение на семействата на жертвите от срутването на козирката на жп гарата в града, предаде ТАНЮГ, цитирана от БТА.

При срутването на козирката на 1 ноември 2024 г. загинаха 16 души, а един беше тежко ранен. Трагедията предизвика антиправителствени протести в цялата страна.

Второинстанционният съд постанови, че ответниците са длъжни да изплатят на ищеца Б.Р. 3,5 милиона динара (близо 30 хиляди евро) вместо първоначално присъдените 5 милиона (малко над 42 хиляди евро), на ищците Б.П. и И.Р. – по 3 милиона динара (близо 26 хиляди евро) вместо 5 милиона всеки, и на ищеца М.Р. – 2,5 милиона динара (малко над 21 хиляди евро) вместо 4,5 милиона (малко над 38 хиляди евро), като сумите включват законовата лихва за забава.

Съдът мотивира решението с това, че присъдените суми представляват справедливо обезщетение за душевните страдания, причинени от загубата на близък човек, показва информация на уебсайта на Висшия съд в Нови Сад, цитирана от ТАНЮГ.

В наказателното производство, започнато след трагедията, Висшата прокуратура повдигна обвинения срещу 13 души, припомня сръбската агенция. Висшият съд потвърди обвинителния акт срещу седем от тях, а производството срещу другите шест беше спряно.