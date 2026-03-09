Разследват председателя на основната опозиционна партия в Турция

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Републиканската прокуратура Бакъркьой в Истанбул обяви, че е започнала служебно разследване срещу председателя на основната турска опозиционна Народнорепубликанска партия (НРП) Йозгюр Йозел.

Йозел бе сред присъстващите на първото заседание на съдебния процес срещу отстранения кмет на Истанбул Екрем Имамоглу по обвинение в организиране на престъпна група и корупция.

Процесът започна тази сутрин в съдебна зала на затвора в Силиври, където Имамоглу е поставен под арест от 23 март м.г.

„След първото заседание по делото, което започна в затворническия комплекс Мармара, Главната прокуратура на Бакъркьой започна служебно разследване срещу председателя на НРП Йозгюр Йозел заради негови изказвания пред медиите относно обвиненията му срещу съдебния състав, които представляват „обида“ по членове 125/1, 2, 3-а, 4 и 5 от турския наказателен кодекс“, се посочва в писмено изявление на Републиканската прокуратура в Бакъркьой.

Напрежение беляза първият ден на съдебния процес, в който са обвиняеми Екрем Имамоглу и над 400 души, съобщи твА Хабер.

Първото заседание, което започна с един час закъснение, бе забавено заради спор между председателя на съда и Имамоглу, който не му разреши да говори. Съдията поиска публиката да напусне залата.

След като заседанието бе подновено, адвокатите на Имамоглу поискаха отвод на съдебния състав с мотива, че „не е независим и безпристрастен“, и заседанието отново бе прекъснато.

В междинното си решение съставът на 40-ти наказателен съд в Истанбул отхвърли исканията на адвокатите за отвод и разделяне на делото с мотива, че те са „насочени към удължаване на заседанието“. След решението Тора Пекин, един от адвокатите на Екрем Имамоглу, взе думата и заяви: „Ще възразим срещу отхвърлянето на искането ни за отвод на съдията. Всъщност не бива да провеждате заседанието утре. Моят клиент също искаше да говори тази сутрин“.

Съдията обяви, че заседанието ще продължи утре.

Поради възникналото напрежение и спорове в залата не е извършено предвиденото за днес снемане на самоличността на обвиняемите и изслушването им.

Обвинението иска до 2352 години затвор за Имамоглу, който е обвинен в 142 различни деяния, между които са: „сформиране на организация с намерение за извършване на престъпления“, „укриване на доказателства за престъпление“, „възпрепятстване на комуникацията“, „повреждане на обществена собственост“, „подкуп“, „публично разпространяване на подвеждаща информация“, „изнудване“, „измама срещу публични институции“, „пране на активи, получени от престъпна дейност“, „манипулиране на търгове“ и др.

Различни присъди за лишаване от свобода, започващи от 20 години, се искат и за другите обвиняеми. Предвижда се заседанията по делото да се провеждат четири дни в седмицата до края на месец април.

Мерките за сигурност около затвора Силиври, където се намират екипи на жандармерията и полицията, са засилени.

Съдебният процес, който проправителствените медии определят като „корупционният процес на века“, се следи с подчертано внимание в обществото.

Според опозиционни медии много представители на опозиционната Народнорепубликанска партия, депутати и представители на граждански организации, близки до обвиняемите, се намират в района на Силиври.