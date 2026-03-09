Турция извика посланика на Иран заради втората балистична ракета

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Турция извика днес посланика на Иран в Анкара и поиска обяснения във връзка с втория случай на балистична ракета, изстреляна от територията на Иран към въздушното пространство на Турция в рамките на пет дни, съобщава изданието "Тюркийе тудей", цитирано от БТА.

Противовъздушната отбрана на НАТО прехвана днес ракетата над южния град Газиантеп, а отломки паднаха в поле извън населената зона.

Министерството на външните работи извика посланика Мохамад Хасан Хабиболахзаде и предаде силната реакция на Анкара и опасенията ѝ във връзка с инцидента, посочиха източници от министерството.

Балистична ракета, изстреляна от Иран и навлязла във въздушното пространство на Турция, е била свалена от системите за противовъздушна и противоракетна отбрана на НАТО в Източното Средиземноморие, съобщи по-рано днес Министерството на националната отбрана на Турция.

Това е втори подобен случай през последните дни, след като на 4 март министерството също съобщи за прехващане на иранска балистична ракета, която се е била насочила към турското въздушно пространство, след като е прелетяла над въздушното пространство на Ирак и Сирия.

От Министерството на отбраната уточниха, че част от парчетата на ракетата са паднали край Газиантеп, Южна Турция. Няма жертви и ранени.