Тръмп: Прекалено рано е да се говори за конфискуване на петрола на Иран

Доналд Тръмп Снимка: Ройтерс

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес в интервю за американската телевизия "Ен Би Си Нюз", че е "прекалено рано да се говори" за конфискуване на петрола на Иран.

"Мисля, че те (иранците - бел. ред.) направиха голяма грешка", посочи от друга страна Тръмп по повод избора на Моджтаба Хаменей за нов върховен лидер на Иран на мястото на убития при въздушен удар в рамките на съвместната американско-израелска акция негов баща Али Хаменей, пише БТА.

По-рано Тръмп каза пред американския в. "Ню Йорк пост", че "не е доволен“ от избора на нов върховен лидер на Иран.

