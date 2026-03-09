"Хизбула": Изстреляхме модерни ракети към израелска военна база близо до Тел Авив

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Ливанското шиитско движение "Хизбула" обяви днес, че е изстреляло "усъвършенствани модерни ракети“ по база на израелското военно командване на вътрешния фронт в Рамла, близо до Тел Авив, предаде Франс прес.

Това изстрелване на "комплексен ракетен залп“ е в отговор на "престъпната израелска агресия срещу десетки ливански градове и села, както и срещу южните предградия на Бейрут“, се казва в изявление на проиранската групировка, пише БТА.

В същото време "Аксиос" информира, че Ливан е поискал САЩ да бъдат посредник в преки преговори с Израел за прекратяване на сраженията и за подписване на мирно споразумение.