Тръмп и Путин обсъдиха Иран и Украйна по телефона. Кремъл: Разговорът бе делови и искрен

Владимир Путин и Доналд Тръмп Колаж: 24 часа

Американският президент Доналд Тръмп се е обадил на руския си колега Владимир Путин, за да обсъдят Иран и Украйна, предаде Ройтерс, като се позова на съобщение от Кремъл.

Телефонният разговор е продължил около час и е бил конструктивен - делови и искрен, съобщиха от Кремъл.

Според официалното съобщение от Москва Тръмп за пореден път е изразил своята заинтересованост конфликтът в Украйна да приключи скоро, пише БТА.

На свой ред Путин е направил няколко предложения как да бъде приключен бързо конфликтът с Иран.

Владимир Путин и Доналд Тръмп Колаж: 24 часа

