Пезешкиан: Иран е готов да разследва обвиненията за наши ракетни атаки срещу Турция

Иранският президент Масуд Пезешкиан каза на турския си колега Реджеп Тайип Ердоган в телефонен разговор днес, че Техеран е готов да сформира двустранен екип, който да разследва "обвиненията" за ирански ракетни атаки срещу Турция, информираха ирански медии, цитирани от Ройтерс и БТА.

Турското министерство на националната отбрана съобщи днес за втори случай, в който балистична ракета, изстреляна от Иран и навлязла в турското въздушно пространство, е била неутрализирана от системите на НАТО в Източното Средиземноморие.