Актрисата Дженифър Руниън от "Ловци на духове" загуби битката с рака

Американската актриса Дженифър Руниън, известна с ролите си във филма „Ловци на духове" и ситкома Charles in Charge, е починала на 65-годишна възраст, съобщиха нейни близки и приятели, пише "Ен Би Си Нюз".

Актрисата Ерин Мърфи, позната от сериала "Омагьосана", съобщи в социалните мрежи, че Ръниън е починала „след кратка битка с рака", като я описа като „изключителна жена". Представител на семейството потвърди, че актрисата е издъхнала в петък след „дълго и тежко изпитание", заобиколена от близките си.

Дъщеря ѝ Бейли Корман също отдаде почит на майка си с емоционална публикация в Инстаграм, придружена със снимки и видеа. „Всички най-хубави части от мен идват от теб. Бих дала всичко за още един ден заедно", написа тя.

Корман, която също е актриса и е участвала в сериалите "Смразяващите приключения на Сабрина" и "Непорочната Джейн", публикува и снимка на майка си в болнично легло заедно с двете ѝ кучета, добавяйки: „Не бях готова за това."

Дженифър Руниън прави дебюта си в киното в хорър филма To All a Goodnight през 1980 г., след което печели популярност с участието си в "Ловци на духове" и ролята на Гуендолин Пиърс в Charles in Charge. По-късно тя изиграва Синди Брейди във филма A Very Brady Christmas и участва в "Короната".

Актрисата се омъжва през 1991 г. за баскетболния треньорТод Корман, с когото имат две деца.

След като се оттегля от активната актьорска кариера, Ръниън се появява само епизодично в няколко хорър продукции. В интервю през 2023 г. тя разказва, че е работила шест години с ученици в риск в гимназии, посвещавайки се на социална дейност.