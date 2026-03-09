Тръмп: Войната срещу Иран е до голяма степен завършена

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Президентът на САЩ Доналд Тръмп смята, че войната срещу Иран „е до голяма степен завършена“ и че Вашингтон е „напреднал много“ в първоначалния си график за действия от четири до пет седмици, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Смятам, че войната е до голяма степен завършена, общо взето. Те нямат военноморски флот, нямат комуникации, те нямат военновъздушни сили“, заяви Тръмп в интервю за американската телевизия „Си Би Ес Нюз“.

Американският президент каза и че САЩ са „напреднали много“ в първоначалната си предполагаема времева рамка за войната, която е била от четири до пет седмици.

„Нямам послание за него“, заяви Тръмп относно новия върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей. Той каза, че има някого на ум, който да смени Хаменей, но не даде повече подробности.

САЩ започнаха съвместна офанзива с Израел срещу Иран миналата събота - на 28 февруари.