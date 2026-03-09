ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Резултати, голмайстори и класиране след 25-ия кръг...

Тръмп: Войната срещу Иран е до голяма степен завършена

Доналд Тръмп Снимка: Ройтерс

Президентът на САЩ Доналд Тръмп смята, че войната срещу Иран „е до голяма степен завършена“ и че Вашингтон е „напреднал много“ в първоначалния си график за действия от четири до пет седмици, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Смятам, че войната е до голяма степен завършена, общо взето. Те нямат военноморски флот, нямат комуникации, те нямат военновъздушни сили“, заяви Тръмп в интервю за американската телевизия „Си Би Ес Нюз“.

Американският президент каза и че САЩ са „напреднали много“ в първоначалната си предполагаема времева рамка за войната, която е била от четири до пет седмици.

„Нямам послание за него“, заяви Тръмп относно новия върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей. Той каза, че има някого на ум, който да смени Хаменей, но не даде повече подробности.

САЩ започнаха съвместна офанзива с Израел срещу Иран миналата събота - на 28 февруари.

Доналд Тръмп Снимка: Ройтерс

