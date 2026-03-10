Нови експлозии проехтяха в Техеран

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Мощна експлозия проехтя тази вечер в иранската столица Техеран, докато военни самолети прелитаха в небето, съобщиха журналисти на Франс прес.

Взривът, чут от няколко журналисти, които са се намирали на няколко километра от него, е бил сравнително силен, казаха те.

Преди това Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) заявиха, че са предприели нова мащабна серия удари срещу Техеран, пише БТА.

„Израелските отбранителни сили предприеха мащабна серия удари в Техеран“, заяви говорител на армейската пресслужба.

През деня Израел и САЩ нанесоха въздушни удари на няколко района в Централен и Северен Иран, съобщи иранската новинарска агенция Фарс.

Според публикуваните данни са бомбардирани няколко района на Техеран, както и градовете Исфахан, Кередж и Тебриз. До момента няма данни какви са нанесените щети.

Сутринта израелската армия съобщи, че през нощта е атакувала шест военновъздушни бази в Иран, за които твърди, че са използвани за „въоръжаване и финансиране“ на съюзниците на Техеран, включително на ливанската групировка „Хизбула“ и на хусите в Йемен.

В резултат на тези удари „са разрушени много самолети, включително самолети на силите „Кудс“ – крилото на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (КГИР), отговарящо за операциите в чужбина, както и „военни хеликоптери“.

От своя страна КГИР тази вечер съобщи по иранската държавна телевизия, че е унищожил многоцелеви безпилотен летателен апарат „Орбитър 4“, който се е опитал да атакува съоръжение близо до град Исфахан, както и за пълното унищожаване на сателитен комуникационен център южно от Тел Авив.