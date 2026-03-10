Президентът на Иран към Ердоган: Не сме източникът на ракетите, навлезли в Турция

Турският президент Реджеп Ердоган и иранският президент Масуд Пезешкиан проведоха телефонен разговор, в който иранският президент заяви пред турския си колега, че Иран не е източник на ракетите, навлезли във въздушното пространство на Турция и че бъде извършено всеобхватно разследване по случая, съобщиха от Дирекцията по комуникации към президентството на Република Турция.

"Пезешкиан каза, че Иран не е източник на ракетите, навлезли във въздушното пространство на Турция и че ще извършат всеобхватно разследване по случая", пише в официалното съобщение за телефонния разговор. От него става ясно също така, че той е проведен по искане на иранската страна.

На 9 март Министерството на отбраната на Турция съобщи за изстреляна от Иран балистична ракета, която е навлязла в турското въздушно пространство и е била свалена от системите за противовъздушна и противоракетна отбрана на НАТО в Източното Средиземноморие. Това е втори подобен случай през последните дни на фона на събитията в Близкия изток, след като на 4 март Министерството също съобщи за прехващане на иранска балистична ракета, която се е била насочила към турското въздушно пространство, след като е прелетяла над въздушното пространство на Ирак и Сирия.

Ердоган изрази несъгласие с намесата в Иран, определяйки я като незаконна и бе категоричен, че не намира за правилно атакуването от Иран на трети, братски страни в региона. Турският президент каза на Пезешкиян, че това няма да бъде от полза за никого и че трябва да бъде сложен край на подобни действия, предаде БТА.

"Президентът Ердоган заяви, че Турция търпи последствията от конфликт, в който не е страна и каквато и да бъде причината, няма да бъде извинено навлизането във въздушното пространство на страната ни, както и че Турция ще продължава да взима всички мерки срещу това", съобщиха от Дирекцията по комуникации към Президентството на Република Турция.

Ердоган подчерта необходимостта от преговори и усилията, които Турция полага за подновяването им. Турският президент изрази и тъгата си от загубата на човешки животи, сред които и тези на децата, които загинаха в следствие ракетен удар над училище в иранския град Минаб.

Турският държавен глава изказа и съболезнования за смъртта на аятолах Али Хаменей и изрази надежда, че избирането на Моджтаба Хаменей за нов духовен водач на Иран ще донесе мир в региона.