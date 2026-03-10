ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ким Чен-ун: Северна Корея ще укрепва отношенията с...

Времето София -1° / -1°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22438253 www.24chasa.bg

Австралия дава убежище на пет ирански футболистки след призив на Тръмп

956
Столицата на Австралия Канбера

Австралия днес се съгласи да даде визи на пет ирански футболистки, които ще останат в страната, след като американският президент Доналд Тръмп призова Канбера да не ги връща обратно в Техеран заради опасения за тяхната сигурност, предаде Ройтерс.

Министърът на вътрешните работи Тони Бърк каза пред журналисти, че и други членове на отбора са добре дошли да останат в Австралия, предаде БТА.

Иранският женски футболен тим пристигна в Австралия миналия месец, за да участва в турнира за Купата на Азия, още преди началото на войната в Иран.

Тимът отпадна от турнира през уикенда и трябваше да се върне страната си, подложена на бомбардировки.

Изявлението на австралийските власти дойде след дни на призиви от ирански групи в Австралия и от американския президент Доналд Тръмп към австралийското правителство да предложи помощ на жените, които не са говорили публично за желанието си да поискат убежище.

Отборът предизвика широки спекулации и медийно отразяване в Австралия, след като спортистките не изпяха иранския химн преди първия си мач, отбелязва АП.

Рано сутринта в четвъртък служители на австралийската федерална полиция транспортираха пет от жените от хотела в им в Голд Коуст на „безопасно място“, след като те подадоха молби за убежище.

Там те са се срещнали с Бърк, а и обработката на хуманитарните им визи е финализирана, каза министърът пред журналисти в Бризбейн часове по-късно.

„Не искам да си представям колко трудно е това решение за всяка от жените, но със сигурност снощи беше радостна, беше облекчение," каза Бърк, който публикува снимки в социалните мрежи на жените, усмихнати и ръкопляскащи, докато той подписва документите.

Столицата на Австралия Канбера

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Проф. Огнян Герджиков: Продължавам да мечтая и тренирам на 100 г. да пробягам 100 м за 30 секунди