Тръмп: Войната с Иран ще приключи много скоро

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Президентът на САЩ Доналд Тръмп изрази идеята, че войната с Иран ще приключи скоро, но остана неясен конкретна времева рамка за прекратяване на атаките, които разтърсиха Близкия изток и разклатиха световната икономика.

Пазарите отбелязаха ръст, когато Тръмп заяви пред Си Би Ес Нюз, че американско-израелската атака е „много пълна", но по-късно, по време на реч и пресконференция, той даде разнопосочни сигнали какво да се очаква.

„Мисля, че скоро. Много скоро. Всичко, което имат, е унищожено, включително и тяхното ръководство", заяви Тръмп пред репортери в голф клуба в Дорал, Флорида, когато беше попитан дали смята, че войната може да приключи в рамките на дни или седмици.

Но американският президент настоя и за „окончателна победа" над религиозното ръководство в Техеран, което през уикенда избра сина на убития върховен лидер Али Хаменей за свой нов водач, предаде АФП.

Тръмп каза, че САЩ запазват някои от „най-важните" цели в Иран за евентуални по-късни удари, ако е необходимо, включително електропреносната мрежа на страната.

Той също така заплаши с атака от „неизчислим" мащаб, ако Техеран блокира доставките на петрол през Ормузкия проток, тъй като цените на суровия петрол скочиха заради войната в Близкия изток.

„И ако Иран направи нещо в тази насока, ще бъде ударен много, много по-силно. Ще ги ударим толкова силно, че нито те, нито някой друг, който им помага, няма да може да възстанови тази част от света, ако направят нещо", обясни Тръмп.

В същото време той омаловажи мащаба на конфликта, който не е одобрен от американския Конгрес, като многократно го нарече „екскурзия" вместо война.

Републиканецът беше критикуван за противоречивите послания от администрацията си относно целите на войната с Иран, по-специално дали той се стреми към пълна промяна на режима или не.

Тръмп отказа да каже дали новият лидер Моджтаба Хаменей е мишена, като заяви само, че назначаването му „не е добро".

Но американският президент, който настояваше, че трябва да участва в избора на новия лидер на Иран, подобно на ситуацията във Венецуела през януари, добави, че предпочита „вътрешен" кандидат пред външен.

Тръмп също спомена, че е провел „позитивен телефонен разговор с руския президент Владимир Путин относно войните в Украйна и Иран". „Той иска да бъде полезен" в Близкия изток, каза Тръмп за Путин, който подкрепя Иран и нахлу в Украйна през 2022 г.

По-рано коментарите на Тръмп пред телевизия Си Би Ес, че САЩ са далеч пред първоначалния му график от около месец, предизвикаха оптимизъм на фондовите и петролните пазари.

„Мисля, че войната е почти приключила. Те нямат военноморски сили, нямат комуникации, нямат въздушни сили. Ракетните им системи са разпръснати. Дроновете им се взривяват навсякъде, включително и фабриките им за производство на дронове. Ако погледнете, те нямат нищо. Няма нищо останало във военно отношение", каза Тръмп по телефона пред Си Би Ес Нюз.

Той отбеляза, че САЩ са „много по-напред" от първоначално обявения му график за войната от четири или пет седмици.

Американският президент даде подобни оценки през последните дни за щетите от американско-израелските удари, които започнаха на 28 февруари, но не стигна дотам да каже, че войната е близо до края си.

На 6 март Тръмп издаде изявление, че „безусловната капитулация" на Иран е единственият приемлив изход за прекратяване на войната.

Коментарите му дойдоха около час, след като Пентагонът публикува в социалните мрежи, че САЩ „едва са започнали да се борят".

В речта си пред републиканските лидери в Дорал малко след интервюто за Си Би Ес Тръмп отново загатна, че предстоят още конфликти.

„Вече сме спечелили по много начини, но не сме спечелили достатъчно", подчерта той, съобщи БГНЕС.