ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пеевски: Ще внесем предложението за 5% увеличение ...

Времето София -1° / -1°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22438331 www.24chasa.bg

Шестима души бяха ранени при руска атака с дрон в Харков

692
Русия е стреляла по Харков. СНИМКА: Пиксабей

Руски дрон удари район близо до жилищен блок снощи във втория по големина град на Украйна - Харков, като рани шестима души, изпочупи прозорци и подпали автомобили, съобщи кметът на града, цитиран от Ройтерс.

Игор Терехов заяви, че сред ранените има и малко дете.

Харков, разположен на 30 км от руската граница, устоя на първоначалното настъпление на руските сили след пълномащабното им нахлуване през февруари 2022 г. и оттогава често е обект на руски въздушни атаки.

При друг руски обстрел в югоизточния град Днипро бяха ранени седем души, съобщи в приложението Телеграм областният управител Олександър Ганжа.

Той публикува онлайн снимки, показващи отломки по улиците и повредени фасади на сгради, предаде БТА.

Русия е стреляла по Харков. СНИМКА: Пиксабей

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Проф. Огнян Герджиков: Продължавам да мечтая и тренирам на 100 г. да пробягам 100 м за 30 секунди