Пеевски: Ще внесем предложението за 5% увеличение ...

Един загинал в Бахрейн след иранска атака, ОАЕ съобщиха и за удар с дрон по консулство

Един човек е убит, а няколко са ранени при иранска атака срещу жилищен район в столицата на Бахрейн Манама, съобщи рано тази сутрин Министерството на вътрешните работи на страната, цитирано от Франс прес.

„Първоначалните данни сочат, че един човек е бил убит, а няколко са ранени при явна атака на Иран срещу жилищна сграда в столицата“, написа министерството в социалната мрежа „Екс“.

Междувременно Обединените арабски емирства (ОАЕ) тази сутрин обявиха, че генералното им консулство в Иракски Кюрдистан е било атакувано с дрон.

Това нападение „представлява опасна ескалация и заплаха за регионалната сигурност и стабилност“, посочи Министерството на външните работи на ОАЕ в изявление.

Съобщава се за материални щети, но няма жертви, добавя същият източник.

„Атакуването на дипломатически мисии и помещения е грубо нарушение на всички международни правила и закони“, добави министерството. То не уточни откъде е бил пуснат дронът и призова местните власти да разследват обстоятелствата около това нападение, за да идентифицират виновните, съобщи БТА.

