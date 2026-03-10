ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пеевски: Ще внесем предложението за 5% увеличение ...

С масови шествия в Иран подкрепиха новия върховен лидер

Моджтаба Хаменей Кадър: Екс/KraantiKumar

Стотици хиляди иранци се включиха в организирани шествия снощи, за да отбележат избирането на Моджтаба Хаменей за нов върховен лидер на страната след смъртта на баща му, аятолах Али Хаменей, съобщиха иранските държавни медии, цитирани от ДПА.

Участниците в шествията се заклеха във вярност на новия лидер въпреки заплахата от американски и израелски атаки.

Държавната телевизия показа хора и автомобили, развяващи иранския флаг. Демонстрантите обещаха да продължат настоящия конфликт със САЩ и Израел „до окончателна победа“, предаде БТА.

Петдесет и шестгодишният нов върховен лидер беше назначен да наследи баща си като духовен и политически водач късно вечерта в неделя – десет дни след смъртта на Хаменей, който беше убит при израелски въздушен удар.

