Ким Чен Ун: Северна Корея ще укрепва отношенията си с Китай

Ким Чен Ун Снимка: Архив

 Северна Корея  ще укрепва приятелството и връзките си с Китай, се посочва в телеграма, изпратена от лидера на страната Ким Чен Ун до президента на Китай Си Цзинпин, съобщи КЦТА, предаде ТАСС.

Ким Чен Ун благодари на китайския си колега за поздравленията по повод преизбирането му за генерален секретар на Корейска трудова партия (КТП) на IX партиен конгрес.

"Да продължим да укрепваме и развиваме традиционното корейско-китайско приятелство в съответствие с изискванията на новата епоха и стремежите на народите на двете страни – това е непоколебимата позиция на нашата партия и правителството на републиката. Разчитам, че по пътя към напредъка на съвместното социалистическо дело взаимодействието между двете партии, двете страни – КНДР и КНР – ще бъде по-тясно", се казва в телеграмата.

IX конгрес на КТП се проведе в Пхенян от 19 до 25 февруари. В него участваха пет хиляди делегати и две хиляди наблюдатели, предаде БТА.

Ким Чен Ун

