Домбровскис: Ако се наложи, имаме готовност да освободим петролните резерви

"Имаме готовност да освободим петролните резерви, ако ситуацията в Близкия изток наложи това", заяви еврокомисарят по икономиката Валдис Домбровскис след края на заседанието на министрите на икономиката и финансите на страните членки.

Една от обсъжданите теми е било сериозното повишаване на цените на енергията на световните пазари и мерките, които да се предприемат в тази връзка.

Председателят на Еврогрупата Кириакос Пиеракакис определи ситуацията като "много тревожна". Той увери, че европейската икономика има капацитета и устойчивостта да поеме временно ударите, но същевременно трябва да сме подготвени за по-дълъг период на нестабилност с потенциални прекъсвания на доставките, увеличаване на енергийните цени и последствия, които водят до инфлация.

Еврокомисарят по икономиката Валдис Домбровскис подчерта, че европейската икономика е като цяло солидна, но действа в крайно несигурна световна обстановка и влиянието на събитията върху нея ще зависи от продължителността и интензивността на конфликта, като е възможна стагфлация в дългосрочен период. Той предупреди, че не трябва да се позволява на Русия да се възползва от ситуацията:

"Не трябва да се щадят усилия да се гарантират енергийните доставки и отварянето на Ормузкия пролив, но също така трябва да продължим натиска върху Русия, за да й попречим да подхранва военната си машина. Ако не направим това, ще подкопаем Украйна, подкрепата на ЕС за нея и в крайна сметка, нашите съюзници, тъй като Русия играе с Иран в един отбор", съобщава БНР.

Утре предстои заседание на министрите на енергетиката от Г-7, които ще обсъдят и въпроса за освобождаването на петролните резерви, съобщи Домбровскис.