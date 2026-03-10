Президентът на Южна Корея: Не можем да спрем прехвърлянето на оръжия от американските сили

Южна Корея не може да спре Вашингтон да прехвърли част от оръжията, разположени в страната, заяви президентът И Дже-мьон, след като се появиха съобщения, че американски противоракетни системи "Пейтриът" се изпращат за използване в конфликта в Близкия изток, съобщи Ройтерс.

Съобщенията за преместването на ключови военни активи на САЩ предизвикаха загриженост в Азия относно появата на потенциален недостиг за регионална отбрана, ако Вашингтон пренасочи кораби и ракети, които в момента се използват за възпиране на военни действия на Китай и Северна Корея, към други театри на военни действия.

"Изглежда, че напоследък има противоречия относно американските сили в Южна Корея, които пренасочват някои оръжия, като артилерийски батареи и оръжия за противовъздушна отбрана, извън страната", заяви И Дже-мьон по време на заседание на кабинета, като отбеляза, че макар Сеул да е изразил несъгласие, той не е в позиция да поставя изисквания.

Южнокорейският президент подчерта, че изтеглянето на някои американски оръжия от страната му "не пречи на стратегията за възпиране на Северна Корея", като отбеляза, че разходите за отбрана на Сеул и конвенционалните му способности далеч надхвърлят тези на Северна Корея, предаде БТА.

В Южна Корея има значително американско военно присъствие за съвместна отбрана срещу ядрено въоръжената Северна Корея, с около 28 500 войници и системи за противовъздушна отбрана, включително зенитни системи "Пейтриът", припомня Ройтерс.