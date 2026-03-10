Австралия ще изпрати ракети в ОАЕ и ще разположи военен самолет за наблюдение

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Австралия ще разположи военен самолет за въздушно наблюдение в Близкия изток и ще изпрати ракети в Обединените арабски емирства, но няма да изпраща войски на територията на Иран, заяви днес премиерът Антъни Албанезе, цитиран от Ройтерс.

Военната подкрепа на Австралия ще помогне на държавите от Персийския залив да се защитят срещу непровокирани атаки от Иран, каза Албанезе и подчерта, че страната му „не е страна в конфликта“.

„Нашето участие е изцяло отбранително“, каза австралийският премиер пред журналисти. „То е в защита на австралийците в региона, както и в защита на нашите приятели в Обединените арабски емирства“, добави той.

Премиерът уточни, че Австралия ще разположи за първоначален период от четири седмици един от своите самолети за далечно радиолокационно откриване и управление „E-7A Уеджтейл“, произведен от „Боинг“, за да подпомогне защитата на въздушното пространство над страните от Залива, предаде БТА.

По думите му на ОАЕ ще бъдат предоставени и усъвършенствани ракети „въздух-въздух“ със среден обсег, след телефонен разговор с президента шейх Мохамед бин Зайед Ал Нахян.