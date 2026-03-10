ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Сестрата на Ким Чен Ун разкритикува САЩ за конфликта с Иран и за подкрепата за Сеул

Ким Йо Чен, сестрата на Ким Чен Ун, играе важна роля в управлението на Северна Корея Снимка: "Дойче веле"

Могъщата сестра на севернокорейския лидер Ким Чен Ун -  Ком Йо-чен, днес заяви, че е разгневена от началото на годишните съвместни военни учения между Сеул и Вашингтон, като използва възможността остро да разкритикува и американско-израелските удари срещу Иран, предаде Франс прес.

Южна Корея и техният съюзник САЩ вчера започнаха годишните пролетни военни учения, наречени „Щит на свободата", по време на които се очаква до 19 март да бъдат мобилизирани около 18 000 южнокорейски войници и все още неизвестен брой американски военни, предаде БТА.

Тези учения се провеждат в „критично време, когато структурата на глобалната сигурност бързо се руши, а войни избухват в различни краища на света“, заяви Ком Йо-чен.

Тя приписа ситуацията на „безразсъдните действия на скандални международни престъпници“ в явна препратка към САЩ и Израел.

Ким осъди американско-израелските удари срещу Иран като „акт на незаконна агресия“, разкриваща „бунтовната“ природа на Вашингтон.

Сестрата на севернокорейския лидер допълни, че съвместните военни учения между Сеул и Вашингтон „ще имат ужасни и невъобразими последици“, съобщи държавната новинарска агенция КЦТА.

Междувременно Ким Чен-ун изпрати писмо на китайския президент Си Цзинпин, потвърждавайки отношенията между двете страни.

Ким написа, че смята, че двустранните отношения ще продължат да се развиват в тясно сътрудничество.

Писмото на севернокорейския лидер е отговор на писмо на Си, който поздрави Ким за преизбирането му за генерален секретар на управляващата партия.

