Европейският парламент предлага мерки срещу жилищната криза в ЕС

Европейският парламент ще обсъди и ще гласува днес мерки за справяне с жилищната криза в Европа.

По данни на ЕП през последното десетилетие цените на жилищата в ЕС са се увеличили с над 60%, а наемите - с повече от 20%. Предлагането не успява да отговори на търсенето заради нарастващите разходи за строителство, намалелите инвестиции и по-ниския брой издадени разрешителни за нови жилищни сгради.

ЕС подкрепя държавите членки чрез финансиране и насоки, като в рамките на настоящия многогодишен бюджет са мобилизирани около 43 милиарда евро.

В своя план от декември 2025 г. Европейската комисия предлага европейски подход за увеличаване на предлагането на достъпни жилища, мобилизиране на инвестиции и подпомагане на структурни реформи, като се поставя акцент върху хората и регионите, най-силно засегнати от жилищната криза.

От своя страна през декември 2024 г. Европейският парламент създаде специална комисия по жилищната криза в ЕС. Задачата беше тя да анализира нуждите от жилища, съществуващите политики и бъдещото прилагане на европейския план за достъпни жилища, предаде БТА.

Окончателният доклад на комисията беше приет на 9 декември 2025 г. В документа евродепутатите препоръчват балансирани правила за краткосрочното отдаване под наем, които да подпомагат туризма, но и да запазят достъпността на жилищата в градовете. Те също така предлагат по-опростени процедури за издаване на разрешителни, с максимален срок за обработка от 60 дни.

Освен това докладът призовава за укрепване на индустриалния капацитет на ЕС в строителството, подобряване на условията на труд на квалифицираните работници и гарантиране, че новите жилища, финансирани от ЕС, ще отговарят на стандарти за изолация, енергийна ефективност и качество на въздуха.

Евродепутатите също призовават държавите членки да премахнат данъчните бариери пред първите купувачи на жилище и да въведат данъчни системи, които подпомагат домакинствата с ниски и средни доходи.