НАТО разполага зенитно-ракетна система „Пейтриът“ в турския окръг Малатия

Система "Пейтриът" СНИМКА: Екс/ @jurgen_nauditt

НАТО разполага зенитно-ракетна система „Пейтриът“ в турския окръг Малатия, за да подсили охраната на въздушното пространство на Турция, съобщиха от Министерството на отбраната на страната чрез изявление на официалния си сайт. 

„В допълнение на мерките на национално ниво, мерките за въздушна и противоракетна отбрана бяха засилени и от страна на НАТО. В този обхват в Малатия се разполага (зенитно-ракетна – бел. ред.) система „Пейтриът“, която е изпратена, за да осигури подкрепа при опазването на въздушното ни пространство“, гласи официалното съобщение на турските военни. 

Допълнителните мерки идват след като вчера (9 март) Министерството на отбраната на Турция съобщи за изстреляна от Иран балистична ракета, която е навлязла в турското въздушно пространство и е била свалена от системите за противовъздушна и противоракетна отбрана на НАТО в Източното Средиземноморие. Това е втори подобен случай през последните дни на фона на събитията в Близкия изток. На 4 март Министерството също съобщи за прехващане на иранска балистична ракета, която се е била насочила към турското въздушно пространство, след като е прелетяла над въздушното пространство на Ирак и Сирия, предаде БТА.

В изявлението от Министерството на отбраната на Турция подчертават, че във връзка с последните събития са взети допълнителни мерки за опазването на границите и въздушното пространство на страната, както и че Турция е в диалог с НАТО и останалите си съюзници. 

„Страната ни, която държи капацитета си за отбрана и сигурност на най-високо ниво, ще продължи в сътрудничество и диалог с партньорите и съюзниците от НАТО да обсъжда развоя на събитията и да полага усилия за (постигане – бел. ред.) на регионален мир и стабилност“, заявяват от Министерството на отбраната. 

Система "Пейтриът" СНИМКА: Екс/ @jurgen_nauditt

