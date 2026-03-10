Германският външен министър от Кипър: Отдадени сме на мира и на силна Европа

Германският външен министър Йохан Вадефул заяви днес в Кипър, че неговата страна е „отдадена на мира и на силна Европа“ и подчерта подкрепата на Берлин за Никозия на фона на покачването на напрежението в Близкия изток, съобщи електронното издание на в. „Сайпръс мейл“.

Тази сутрин Вадефул беше посрещнат в министерството на външните работи на Кипър от своя кипърски колега Константинос Комбос, като при пристигането си написа в книгата за гости на министерството: „в тези предизвикателни времена е добре да имаме Кипър, добър приятел и партньор със споделени ценности, на наша страна“, отбелязва медията.

„Стоим заедно и сме отдадени на мира и на силна Европа“, заяви Вадефул, след което благодари на Кипър за „ангажираността на страната като мост към Близкия изток“ и за ролята ѝ начело на ротационното председателство на Съвета на Европейския съюз, предаде БТА.

Посещението на Вадефул идва само дни след като германска фрегата пристигна в пристанището на кипърския град Лимасол, присъединявайки се към нарастващия флот от международни военни кораби, които са разположени в Кипър на фона на продължаващия конфликт в Близкия изток.

След като миналия понеделник британската военновъздушна база Акротири, която се намира в южната част на Кипър, беше ударена от дрон, който според източници на кипърската новинарска агенция КНА е излетял от Ливан и е бил изстрелян от свързаната с Иран групировка „Хизбула“, редица европейски държави изпратиха военна помощ на Никозия. Наред с Германия това направиха още Гърция, Франция, Испания, Италия, Нидерландия и Великобритания.

Във връзка с покачването на напрежението вчера Турските военновъздушни сили също разположиха шест изтребителя F-16 в окупираната от Турция северна част на остров Кипър.