Президентът и външният министър на Кипър обсъдиха с външния министър на ОАЕ тревожните събития в региона

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Президентът на Кипър Никос Христодулидис и министърът на външните работи Константинос Комбос се срещнаха снощи с министъра на външните работи на Обединените арабски емирства (ОАЕ) Абдулла бин Зайед ал Нахаян, чиято страна се намира в центъра на конфликта между САЩ, Израел и Иран, съобщава в. „Сайпръс мейл“.

В публикация в социална мрежа министърът на външните работи на Кипър Константинос Комбос написа, че тримата са имали важен разговор за силно тревожните събития в региона. Комбос посочи, че е била подчертана солидарността на Кипър относно неоправданите атаки срещу ОАЕ.

„Ние потвърдихме отново, че дипломацията и диалогът са единственият устойчив път към деескалация и стабилност“, посочи кипърският първи дипломат, цитиран от БТА.

Големи градове в ОАЕ, сред които Дубай и Абу Даби, станаха мишени на ирански удари през последните дни, припомня „Сайпръс мейл“.

Министърът на външните работи на ОАЕ описа ударите като „пряка заплаха“ за вътрешната сигурност, подчертавайки, че не иска страната да бъде въвлечена в конфликта. Същевременно Ал Нахаян посочи, че ОАЕ имат пълното право да предприемат всички необходими мерки в защита на своя суверенитет, национална сигурност и териториална цялост, както и за гарантиране на сигурността на гражданите и жителите на емирствата.